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Gaziantep'teki darbe sanıklarının cezaları onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan olarak yer alan, dönemin tugay komutanı Murat Soysal'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği cezaları uygun buldu

24 Ocak 2019 Perşembe 12:55
Gaziantep'teki darbe sanıklarının cezaları onandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 4 sanığın cezalarını onadı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanlığı avukatı ile sanık avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceledi.

İncelemenin ardından kararını açıklayan mahkeme, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını ve hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun ele geçirildiğini kaydetti.

Delillerin özleri değiştirilmeksizin tartışıldığını, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını ifade eden Daire, eylemlerin doğru nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tipine uygun olduğunu belirtti.

Yerel mahkemece, dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal, kurmay başkanı Hakan Çınar, eski yarbay Metin Gültekin ile istihbarat astsubay Osman Tutdu'ya verilen cezalar ile İlhan Kayadibi'nin beraat kararını uygun bulan Daire, beraatine hükmedilen Alparslan Kahraman ile Mesut Dündar'ın dosyalarını ayırarak yeniden yargılanmalarına karar verdi.

Daire, tutuklu sanıklar Soysal, Çınar, Gültekin ve Tutdu'nun tahliye taleplerini reddetti.

- Dava

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 21 Mayıs 2018'de sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski yarbay Metin Gültekin'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 18 yıl 9 ay, eski astsubay Osman Tuttu'ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetmiş, tutuksuz sanıklar Alparslan Kahraman, İlhan Kayadibi ve Mesut Dündar hakkında beraat kararı vermişti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:55
  1. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası
  2. darbe girişimi davası
  3. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi
  4. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi
  5. Hakan Çınar
  6. Murat Soysal

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