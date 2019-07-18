Gaziantep'teki cinayet Suriye uyruklu gencin parkta başından ve karnından silahla vurulmuş halde ölü bulmasına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 17 yaşındaki Suriye uyruklu gencin parkta başından ve karnından silahla vurulmuş halde ölü bulmasına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9 Temmuz'da merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Manzara Parkı'nda Suriye uyruklu Muhammet Nağme'nin (17) başından ve karnından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin M.D. (22) olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.D, sorgusunda Muhammet Nağme'yi gasbetmek için silahla öldürdüğünü, cep telefonunu da Y.U'ya sattığını itiraf etti. Ekipler bunun üzerine Y.U'yu da Düztepe Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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