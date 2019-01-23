Gaziantep'teki cinayet - İş yerinde başından vurularak öldürülen Mustafa Yanandağ'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün bir kişinin iş yerinde silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şehitkamil ilçesindeki KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde başından vurularak, öldürülen Mustafa Yanandağ'ın katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının S.S olduğunu belirledi. Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.



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