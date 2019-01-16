Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Tır, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı16 Ocak 2019 Çarşamba 00:00
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde sis nedeniyle tır, minibüs ve otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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