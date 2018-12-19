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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:05
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Yılmaz idaresindeki 27 BON 36 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Karkamış kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak, Mehmet Kılıç yönetimindeki 63 ZP 210 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada İhsan Subaşı kontrolündeki 27 ABP 013 plakalı kamyonet de Sabri Akbaş'ın kullandığı 34 LS 6217 plakalı otomobil ile Çoksun Güzel'in idaresindeki 27 NN 012 plakalı otomobille çarpıştı.

Zincirleme kaza sırasında bir otomobilin çarptığı direk devrildi.

Kazada, sürücülerden Yılmaz ve Kılıç ile araçlarda bulunan Emine Kılıç, Sevgi İlyas, ve Nermin Seyip yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu, trafik ekiplerinin çalışması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:05
  1. Gaziantep
  2. Nizip
  3. zincirleme kaza

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