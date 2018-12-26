0553 313 94 23

Gaziantep'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kentte sis nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:05
Gaziantep'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yoğun sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte sis nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi.

Özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur da etkisini sürdürüyor.

Trafik ekipleri kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:05
  1. Gaziantep
  2. hava
  3. sis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde indirim
    1. Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde..
    2. Yelken Plaza’da yangın paniği
    3. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
    4. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
    5. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    6. MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Terörle..
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben..
    8. TCMB'den döviz depo ihalesi
    9. Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
    10. Bakan Varank, AA'nın "Yılın..
    11. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli..
    12. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    13. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "(Ekonomi) Şu..
    14. Bahçeli'den ABD açıklaması
    15. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100..
    16. Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa..
    17. Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
    18. Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
    19. Yozgat ve Konya'da okullar tatil edildi
    20. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler