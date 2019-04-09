Gaziantep'te yıldırım isabet eden çoban öldü Nizip ilçesinde 16 yaşındaki çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatına kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı kırsal Sekili Mahallesi Cevher Dağı bölgesinde koyun otlatan Tevfik Fukra Erikli'ye (16) yıldırım isabet etti. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinlerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erikli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çobanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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