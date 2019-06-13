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Gaziantep’te yaz spor okulları kapılarını açıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzuyla Türkiye Futbol Federasyonunca onaylanan kalite belgeli futbol sahası, 2019 yaz spor okulları kapsamında, 7-14 yaş arası çocukları ağırlayacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:52
Gaziantep’te yaz spor okulları kapılarını açıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzuyla Türkiye Futbol Federasyonunca onaylanan kalite belgeli futbol sahası, 2019 yaz spor okulları kapsamında, 7-14 yaş arası çocukları ağırlayacak.


1 Temmuz’da başlayacak kurslar 9 Ağustos’ta son bulacak. 28 Temmuz 2019’a kadar kayıtların alınacağı ücretsiz yaz okullarında uzman eğitmenlerin dokunuşuyla geleceğin yıldız adayları eğitilecek.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çocuklarımızı fikren, zikren ve bedenen neye ihtiyacı varsa yapacağız, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız” dedi.


Büyükşehir, kentin dört bir yanına açtığı yaz spor okullarıyla adeta göz kamaştırdı. Bu yıl açılacak 12 yaz spor merkeziyle, yetenekli çocuklar mercek altına alınacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılını aldığı karneyle taçlandıran binlerce çocuk 3 aylık tatil süresini dolu dolu geçirmek için yaz okullarının yolunu tuttu. Yoğun ilginin gözlendiği kayıtlarda bugüne kadar binin üzerinde çocuk yeteneklerine göre kaydını yaptırdı. 12 branşta bir ay boyunca eğitim alacak çocukların kabiliyetleri ortaya çıkarılacak.


Buna göre Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonu’nda basketbol, voleybol, badminton, karate, tekvando, güreş, judo ve jimnastik branşında kursiyerlere eğitim verilecek. Perilikaya Spor Salonu’nda basketbol, voleybol, badminton, karate, tekvando, güreş, judo branşında çocuklar eğitilecek. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde çocuklar yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve atletizmde eğitim alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’nde kursiyerler tenis ve futbol branşında kendisini geliştirecek. Hasan Doğan ve Batur Futbol Sahası’nda ise geleceğin futbol yıldız adayları yetiştirilecek. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde de tenis branşı üzerine eğitim verilecek.


Öte yandan Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulu, Nilgün İsmet Akınalan İlkokulu, Nesrin Mehmet Abar İlkokulu, Abdülkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Gaziantep Lisesi’nde basketbol, voleybol ve badminton branşında eğitmenlerin nezaretinde yetenekli kursiyerler ortaya çıkarılacak.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:52
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