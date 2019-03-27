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Gaziantep'te yanıcı maddeyle tutuşturulan sobanın parlaması

- Nizip ilçesinde yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

27 Mart 2019 Çarşamba 12:08
Gaziantep'te yanıcı maddeyle tutuşturulan sobanın parlaması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde, tutuşturmak için yanıcı madde döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan Ahmet Özel, tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Özel'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Nizip ilçesinde 15 Mart'ta yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu Ahmet Özel ve arkadaşı Mahmut Türkmen yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:08
  1. Gaziantep
  2. Nizip
  3. SIBA
  4. yanıcı madde

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