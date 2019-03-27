Gaziantep'te yanıcı maddeyle tutuşturulan sobanın parlaması - Nizip ilçesinde yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde, tutuşturmak için yanıcı madde döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan Ahmet Özel, tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Özel'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Nizip ilçesinde 15 Mart'ta yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu Ahmet Özel ve arkadaşı Mahmut Türkmen yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.