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Gaziantep’te yalancı bahar

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken Gaziantep’in Araban ilçesinde son bir kaç gündür yüzünü gösteren güneşle birlikte yalancı bahar etkisi görülürken, bu durum Araban Ovası ve dağlık bölgelerdeki badem ağaçlarının şubat ayında çiçek açmasına sebep oldu.

19 Şubat 2019 Salı 15:01
Gaziantep’te yalancı bahar

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken Gaziantep’in Araban ilçesinde son bir kaç gündür yüzünü gösteren güneşle birlikte yalancı bahar etkisi görülürken, bu durum Araban Ovası ve dağlık bölgelerdeki badem ağaçlarının şubat ayında çiçek açmasına sebep oldu.


Gaziantep’in Araban ilçesinde son günlerde etkili olan güneşli hava ilçede yalancı bahar etkisi gösteriyor. İlçede özellikle her yıl mart ayı sonlarına doğru çiçek açan badem ağaçlarının da bu yalancı baharın etkisiyle şubat ayı ortasında çiçek açması vatandaşları hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor.


Hava sıcaklıklarının şu sıralar mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte Araban Ovası ve ilçenin dağlık bölgelerinde bol güneş alan badem ağaçlarının çiçek açtığını gören ilçe halkı, "Kış boyunca aşırı yağışların ardından bir kaç günlük güneşi gören badem ağaçlarının çiçek açması bizi şaşırttı. Bademlerin yalancı bahara aldanıp şubat ayında çiçek açması, mart ayında yaşanması muhtemel soğuk havalarla birlikte çiçeklerin dökülmesine de sebep olabilir. Badem ağaçlarının bu ayda çiçek açması iyi değil. Yalancı bahara aldanarak vaktinden önce çiçek açan badem ağaçları en ufak soğuktan olumsuz etkilenebilir" dediler.


Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son günlerde havaların iyi geçmesi ve güneşin kendini göstermesiyle artan hava sıcaklığına aldanan badem ağaçları çiçek açtı. Badem ağaçları sıcak havalara çabuk aldanır ve bu ağaçların en zayıf noktası bahar havasına çabuk aldanmasıdır. İnşallah bu durum mart ayında hava sıcaklığının düşmesi ve soğuk havaların artmasıyla birlikte badem ağaçlarının çiçeklerini döküp üreticilerimizi sıkıntıya sokmasına sebep olmaz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:01
  1. doğa

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