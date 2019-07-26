Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu Nizip ilçesinde 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı- Operasyonda 6 kamerayla izlenen ve 10 köpekle korunan çiftlik evinde hayvan gübresi içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü katkılarıyla yürüttükleri çalışma sonucunda, M.B'ye ait Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan, 6 kamerayla izlenen ve 10 köpekle korunan çiftlik evi ile Belkıs Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çiftlik evinde yapılan aramada hayvan gübresi içerisine gizlenmiş 15 paket halinde, satışa hazır 10 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği düşünülen 2 bin lira ile ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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