Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Narkotik ekipleri, kentte farklı tarihlerde Düztepe, Konak ve Yeşilvadi mahallelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y, M.S. ve H.K. uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 31 gram sentetik uyuşturucu, 48,60 gram eroin, 5 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 9 bin 750 lira, 6 kök hint keneviri, 1 tabanca ve 43 dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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