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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 49 bin 854 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

26 Mart 2019 Salı 17:13
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 49 bin 854 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri tarafından ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesinde M.B isimli şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 49 bin 854 adet uyuşturucu hap, bir adet hassas terazi,10 adet 4,80 gram halinde metamfetamin paketi, bir adet tabanca, 10 adet dolu fişek ve uyuşturucu madde satışında kazanıldığı değerlendirilen 2 bin TL para ele geçirildi.


Olay ile ilgili"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapmak " suçundan gözaltına alınan M.B. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:13
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