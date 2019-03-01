Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi- Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı01 Mart 2019 Cuma 17:25
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 4 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
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