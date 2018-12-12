Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışı yapanlara yönelik Yavuzlar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 2,5 gram metamfetamin, 18 uyuşturucu hap, bir tabanca, 5 tabanca mermisi, bir adet uzun namlulu silah ve bu silaha ait 15 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla H.A. ve Y.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.