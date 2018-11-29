Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Narkotik ekipleri, Güzelvadi Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A. ve A.G'yi durdurdu.

Üst aramalarında 10 gram eroin bulan ekipler, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda E.K'yi Burak Mahallesi'nde gözaltına aldı.

E.K'nin adresinde yapılan aramada 32 gram eroin ve 2 dijital terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı, M.A. ve A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



