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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

22 Kasım 2018 Perşembe 17:11
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik, Ulaş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu yerde yapılan aramada, 825 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 655 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:11
  1. Gaziantep
  2. operasyon
  3. uyuşturucu

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