Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı19 Kasım 2018 Pazartesi 17:06
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik, Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerindeki 9 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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