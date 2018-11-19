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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:06
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik, Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerindeki 9 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:06
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