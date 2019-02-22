Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu : 2 tutuklama Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlenirken 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlenirken 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Vatan Mahallesi’nde yaptıkları operasyonla 3 şüpheli gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 9 ayrı kağıda sarılı vaziyette 24,84 gram eroin ile 0,20 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden E.D. ve F.K. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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