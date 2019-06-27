0553 313 94 23

Gaziantep’te uyuşturucu ile mücadele

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla Balıklı Parkı’nda kurulan stantta broşür dağıtılarak, vatandaşlar bilinçlendirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:58
Gaziantep’te uyuşturucu ile mücadele

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla Balıklı Parkı’nda kurulan stantta broşür dağıtılarak, vatandaşlar bilinçlendirildi.


Gaziantep’te gençleri uyuşturucu illetinden uzak tutmak amacıyla bağımlılıkta etkili mücadele Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, “Bağımlılıkla ilgili çalışmaları halkın ayağına götüreceğiz” sözleriyle hız kazandı. 2017 Ekim ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Cemiyeti arasında “Bağımlılıklara Yönelik Koruma, Önleme ve Rehabilitasyon Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında önemli çalışmalar başlatıldı. Önce Yeşilay Cemiyeti tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitici eğitimi verildi. Ön çalışmaların tamamlamasıyla vatandaşlara dönük mahalle eğitimleri başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeşilay Cemiyeti’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda 20 mahallenin muhtarına bağımlılık ve önleyici faaliyetler anlatıldı, afiş ve broşür çalışmalarıyla toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı. Son iki yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi, 34 mahallede eğitim verdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) açılan kurslarda, kursiyerler uyuşturucuya karşı eğitildi. Sivil toplum kuruluşlarına uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Eğitim çalışmalarıyla 16 bin 484 kişiye ulaşıldı. 25 bin adet broşür dağıtıldı. Öncelikli risk grubundaki 20 pilot mahalle başta olmak üzere, madde bağımlılığıyla ilgili mücadele eğitimleri, önümüzdeki günlerde il genelinde daha da yaygınlaştırılacak.


Tolay çalışmalar hakkında bilgi vergi


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, bağımlılığın dünyada ve Türkiye’de önemli bir sorun olarak hızla arttığını belirtti. Tolay, "Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının getirdiği bağımlılık, en çok 15-25 yaş aralığındaki genç yetişkinleri ve çocukları etkilemektedir. Madde kullanımı yaşı, günümüzde giderek düşmektedir. Son dönemde uyuşturucuyla mücadele kapsamında ülkemizde madde kullanımı tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluk çerçevesinde, risk altındaki aile ve çocuklara ulaşmaktadır. Uyuşturucuyla mücadelenin her döneminde çocuklar ve ergenlerde; önleme, tedaviyle rehabilitasyonuna yönelik 2008 yılından itibaren Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlısı Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermektedir.Merkez; Türkiye’de 13-18 yaş arası madde bağımlılığına dönük tamamen ücretsiz, çok kapsamlı, yatılı ve ayakta hizmet veren danışma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetini bir arada yürüten ilk ve tek kliniktir. 56 personelle 24 saat esasına göre hizmet veren klinik, 60 yatak kapasitelidir. Açıldığı günden 2018 yılı sonuna kadar 4 bin 37 kişiye ulaşıldı, 1445 hastanın kliniğe yatışı yapıldı. Kliniğin başarı oranı, dünyada ve ülkemizdeki merkezlerin başarı oranından oldukça yüksek, bu oran yüzde 52 olarak belirlendi. Halen 34 hasta merkezimizde, 7 hasta Yarıyol Evi’nde hizmet almaktadır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:58
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal potansiyeli iyi değerlendirilmeli"
    1. Vali Demirtaş: "Adana’nın tarımsal..
    2. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    3. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    4. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    5. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    6. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    7. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    8. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    9. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    10. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    11. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    12. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    13. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    14. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    15. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    16. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    17. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    18. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    19. Selde kaybolanları bulmak için o..
    20. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    21. DEAŞ şüphelisi serbest
    22. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı..
    23. CHP’li Adana Büyükşehir..
    24. En dijital zirvede ucuz internet..
    25. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    26. Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler..
    27. Tomara’nın güzel misafirleri..
    28. Babalarını önce öldürüp sonra..
    29. MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da..
    30. MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu