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Gaziantep'te uçak seferleri iptal

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:05
Gaziantep'te uçak seferleri iptal

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Gaziantep'te geceden itibaren, özellikle yüksek bölgelerde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Hava sıcaklığının 6 dereceyi gösterdiği kentte yer yer yağmur da etkisini gösteriyor. Trafik ekipleri kavşaklarda görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:05
  1. Gaziantep
  2. sis
  3. ulaşım

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