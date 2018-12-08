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Gaziantep'te tutuklu Suriyeliler için protesto

08 Aralık 2018 Cumartesi 19:47
Gaziantep'te tutuklu Suriyeliler için protesto

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Esed rejimi tarafından tutuklanan ve haber alınamayan Suriyelilerin durumu protesto edildi.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kurduğu dernek ve kuruluşlarca, Bülbülzade Vakfının ev sahipliğinde düzenlenen programda, Suriye'de rejim tarafından tutuklananların maruz kaldığı işkencelerin yer aldığı video, fotoğraf ve ses kayıtları paylaşıldı.

Programda çocuklar tarafından, mahkumların yaşadığı zorlukları anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

Programın organizatörlerinden Minber Şam Derneği Başkanı Ali Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından bu yana 118 bin kişinin rejim tarafından tutuklandığını ve tutuklulukları sırasında 14 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Suriye'de yüz binlerce insanın kayıp, binlerce insanın tutuklu olduğunu ve akıbetlerinin bilinmediğini ifade eden Bekir, "Herhangi bir dernek, herhangi bir uluslararası kuruluş bu kişilere ulaşamıyor. Bu insanlar sağlar mı, ölüler mi? Bilemiyoruz. Biz sesimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Adalet istiyoruz. Biz tutuklu bulunan insanların bir an önce ailelerine kavuşmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Bekir, kayıp insanların bir an önce ailelerine kavuşmaları için uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ederek, "Esed rejiminin bir an önce uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istiyoruz. Bu kayıp insanların bir an önce ailelerine, çocuklarına kavuşmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 19:47
  1. Bülbülzade Vakfı
  2. Esed Rejimi
  3. Gaziantep
  4. Mimberşam Derneği
  5. protesto

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