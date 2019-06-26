Gaziantep'te trafik kazası: 8 yaralı
- Otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı26 Haziran 2019 Çarşamba 15:16
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana-Tarsus Otoyolu (TAG) Nurdağı gişeleri yakınında Recep Yıldırım'ın kullandığı 03 AAU 276 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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