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Gaziantep'te trafik kazası: 8 yaralı

- Otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:16
Gaziantep'te trafik kazası: 8 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana-Tarsus Otoyolu (TAG) Nurdağı gişeleri yakınında Recep Yıldırım'ın kullandığı 03 AAU 276 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:16
  1. Gaziantep
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  4. trafik kazası

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