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Gaziantep'te trafik kazası : 5 yaralı

Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı

11 Ağustos 2019 Pazar 20:29
Gaziantep'te trafik kazası : 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Ö. (45) yönetimindeki 42 TC 910 plakalı yolcu otobüsü Nurdağı-Bahçe kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Osman T'nin (39) kullandığı 49 AL 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Osman T. ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Osmaniye ve Bahçe'deki hastanelere sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:29
  1. 5 Yaralı
  2. Nurdağı
  3. Osmaniye
  4. trafik kazası

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