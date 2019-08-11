Gaziantep'te trafik kazası : 5 yaralı Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahmut Ö. (45) yönetimindeki 42 TC 910 plakalı yolcu otobüsü Nurdağı-Bahçe kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Osman T'nin (39) kullandığı 49 AL 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Osman T. ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Osmaniye ve Bahçe'deki hastanelere sevk edildi.



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