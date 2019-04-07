Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı07 Nisan 2019 Pazar 18:13
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kalkan'ın (36) kullandığı 27 D 0315 plakalı otomobil, Nizip-Gaziantep kara yolunun 5. kilometresinde, Suriye uyruklu Muhammed el-Ahmed (30) yönetimindeki 34 MT 0962 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Kalkan'ın kullandığı otomobilin, akaryakıt istasyona girmek için dönmeye çalıştığı sırada Muhammed el-Ahmed'in kontrolündeki otomobille çarpıştığı yer aldı.
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