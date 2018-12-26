0553 313 94 23

Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Cuma Kurt idaresindeki 07 KM 344 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 11'inci kilometresinde Atalay Levent Erler yönetimindeki 01 BDL 70 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Erler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Atalay Levent Erler, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

 

112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
  1. Şanlıurfa
  2. 4 Yaralı
  3. Gaziantep
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSO aralık ayı olağan meclis toplantısı
    1. İSO aralık ayı olağan meclis toplantısı
    2. AK Partili vekilden 'VAR' çıkışı
    3. TBMM Genel Kurulu
    4. Muğla'da sosyal medyadan terör..
    5. Mersin'de terör operasyonu
    6. Yıldızeli'nde köy minibüsü devrildi: 9..
    7. "VAR ile en çok Bursaspor'un golü..
    8. Kabuğunu asla atma
    9. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    10. Kütahya'da donma tehlikesi yaşayan 5..
    11. Japonya kafuru tıpta kullanılıyor
    12. Altının kilogramı 216 bin 500 liraya..
    13. Korkunç olay! Yem almaya giden..
    14. "Grip ve soğuk algınlığını birbirine..
    15. Müjdeli haber Resmi Gazete'de..
    16. Altınordu Kulübü 95 yaşında
    17. Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
    18. Öldürülen 3 çocuk annesinin yakınları,..
    19. Gölcük Gölü buz tuttu
    20. İşitme engelli şampiyona "Açık Kapı"..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu