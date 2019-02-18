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Gaziantep’te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:13
Gaziantep’te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Olay, Gaziantep’in Şahinbey İlçesine bağlı Güneş mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 RN 081 plakalı araç sürücüsü A.M. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ağaca daha sonra orta refüje çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü A. M. ve yanında bulunan K.Ü yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:13
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