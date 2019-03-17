Gaziantep'te ''torbacı'' operasyonu: 8 gözaltı Gaziantep'te "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ile Terörle Mücadele şubelerinden 76 polisin katılımıyla, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik gece saatlerinde Vatan, Hacıbaba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerindeki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemler devam ediyor Narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de kullanıldığı operasyonda kapılarını açmayan zanlıların evlerine koçbaşı kullanılarak girildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramada bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 900 lira, 3 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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