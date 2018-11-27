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Gaziantep'te "tombala" operasyonu

- Şahinbey ilçesinde kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 93 şüpheli gözaltına alındı- Şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edilirken, 84'üne para cezası uygulandı

27 Kasım 2018 Salı 16:43
Gaziantep'te "tombala" operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 93 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bey Mahallesi'nde ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerini bir süre fiziki takibe alan ekipler, söz konusu adreste kumar oynatıldığını belirleyince operasyon düzenledi. Operasyonda, 93 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ise tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanıldığı belirlenen çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 93 şüpheliden 84'ü yasal işlem çerçevesinde para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüpheli ise "yasa dışı kumar oynatmak, kumara yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:43
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