Gaziantep'te tır devrildi: 3 ölü
Bariyerlere çarparak refüje devrilen sebze ve meyve yüklü tırdaki 3 kişi hayatını kaybetti12 Temmuz 2019 Cuma 20:21
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te devrilen tırdaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 6. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi. Tırın dorsesindeki meyve ve sebzeler çevreye saçıldı.
Kazada, Ömer Koçak (21), Necati Er (42) ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
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