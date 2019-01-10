Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 zanlı, çok sayıda dijital materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınanların, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde, silahlı eğitimalarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere, Gaziantep'e geldikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.