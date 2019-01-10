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Gaziantep'te terör operasyonu

PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldiği tespit edilen 2 zanlı tutuklandı

10 Ocak 2019 Perşembe 18:09
Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 zanlı, çok sayıda dijital materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınanların, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde, silahlı eğitimalarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere, Gaziantep'e geldikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:09
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  3. terör operasyonu
  4. terör örgütü
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