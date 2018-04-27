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Gaziantep'te terör operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te, 1 Mayıs'ı bahane ederek terör örgütü PKK adına provakatif eylem hazırlığında olan ve devlet büyüklerine sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği belirlenen 10 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

27 Nisan 2018 Cuma 19:15
Gaziantep'te terör operasyonu: 10 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde terör örgütü adına provakatif eylemler düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polislerce yapılan araştırmada sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG yanlısı, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapanların aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini saptadı.

Bu saptamanın ardından savcılık kararıyla aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis, insansız hava aracı desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına alan polis, adreslerde yaptığı aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 49 kurşun ile dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulamasına başlandı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:15
  1. Gaziantep
  2. PKK

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