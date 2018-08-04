Gaziantep’te televizyon izlerken başından vuruldu, yaşamını yitirdi

Maganda kurşunu ile yaralanan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta boyunca tedavi gören 11 yaşındaki Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde meydana gelmişti. Dedesine ait evin terasında televizyon izleyen Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içerisinde yere yığılınca hastaneye kaldırılmış, burada çekilen tomografisi sonucunda başında kurşun olduğu belirlenmişti. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Keser, bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Küçük Emin’in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.