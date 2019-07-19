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Gaziantep'te tefeci operasyonu

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

19 Temmuz 2019 Cuma 16:06
Gaziantep'te tefeci operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli, 15 ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait olduğu tespit edilen çok sayıda tapu, senet ve evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:06
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