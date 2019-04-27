0553 313 94 23

Gaziantep'te tefeci operasyonu

İslahiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:31
Gaziantep'te tefeci operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda arsa ve tarla tapusu, banka dekontları, alacak verecek hesaplarını gösteren ajanda ve defterler, 2 tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.M. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 5 kuyumcu ile bir akaryakıt istasyonunda da incelemeler yapıldığı, maliye görevlilerince pos cihazı kayıtlarının alındığı ve söz konusu iş yerleriyle ilgili yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:31
  1. 1 kişi tutuklandı
  2. Gaziantep'de tefeci operasyonu
  3. İslahiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkonda görünce hemen belediyeyi aradı!
    1. Balkonda görünce hemen belediyeyi aradı!
    2. Benzin aldıktan 5 dakika sonra..
    3. Dehşet anları! Teklifini reddeden..
    4. Eldem Sanat Dalyancı Konağında sanatçı..
    5. Gaziantep'te tefeci operasyonu
    6. Resmen duyuruldu! Slimani için..
    7. Hatay’da KYK öğrencileri fidanları..
    8. Demir Çelik Anadolu Lisesi’nde..
    9. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de trafik kazası:..
    10. Türkiye düşmanı Ece Temelkuran..
    11. Putin'den İdlib'e operasyon açıklaması
    12. KAEÜ’si Genel Sekreteri Mehmet Zeki..
    13. Yerli yerinde taflan projesi için el..
    14. Köylerinin sorunları için Vali Gürel’i..
    15. Ali Koç'tan flaş Ersun Yanal..
    16. Emniyet ceza yağdırdı
    17. Atatürk resmini 300 bin vidayla..
    18. CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç:
    19. Ulusal ölçekteki kamu altyapı..
    20. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü..
    21. KAYO Nisan Ayı MEclis Toplantısı..
    22. Yaşlı adam ölümden döndü
    23. Nefis kokulu ve tane tane pilav..
    24. GÜNCELLEME - Diriliş Ertuğrul..
    25. IMF’ci iktisatçılar borazanlığa..
    26. 500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı
    27. Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir..
    28. Atiker Konyaspor’da Galatasaray maçı..
    29. Güney Amerika macerası hızlı başladı
    30. Balıkesir’de spor ödülleri sahiplerini..
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!