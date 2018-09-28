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Gaziantep'te Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilik, Suriye sınırında 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

28 Eylül 2018 Cuma 18:15
Gaziantep'te Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliğince yapılan açıklamada, “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden korumak için 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Hududun geri bölgesinde, 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00’de başlayıp, 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00’de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre 28 Eylül 2018- 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır” denildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:15
  1. Gaziantep
  2. suriye sınırı
  3. özel güvenlik bölgesi
  4. 15 gün

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