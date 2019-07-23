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Gaziantep’te spor tesisi atağı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içindeki spor tesislerini gezen Fatma Şahin, her yaşa uygun spor tesisi yaptıklarını ve ve birçok bölgede spor tesisinin temelini attıklarını söyledi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:30
Gaziantep’te spor tesisi atağı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içindeki spor tesislerini gezen Fatma Şahin, her yaşa uygun spor tesisi yaptıklarını ve ve birçok bölgede spor tesisinin temelini attıklarını söyledi.


Gaziantep’te bulunan yaklaşık 1 milyon genç nüfusu sporla buluşturmak istediklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gençlerimizi önemsiyoruz, yarınlarımızın teminatı olan bu gençliğe her alanda sahip çıkacağız” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri adı altında yeni ve güçlü bir birim kurduklarını yineleyen Şahin, “Bu şehir spor kenti olacaksa 18 yaş altında 1 milyon gencimizin her yönden geleceğe hazırlanması gerekiyor. Bu yüzden bu birimin başına da bu işte ehil başkanımızı getirdik. Her şeyin başı kurumsallıktır. Kapasitenizi güçlendirmeniz ve sisteminizi doğru bir şekilde kurmanız gerekiyor. Tesislerinizi yapmak istediğiniz işlere de uygun hale getirmeniz gerekiyor. Burada da rahmetli Hasan Celal Güzel’in ismini verdiğimiz bir millet bahçesi oluşturduk. Burada çocuk kütüphanelerinden başlayarak her yaş gurubu ve her spor dalı için isteyenin istediğini yapabileceği, gelip istediği kitabı bulacağı bir millet bahçesine dönüştürdük” ifadelerini kullandı.


İçerisinde yüzme havuzları, futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, bireysel ve takım sporlarının yapılabileceği 10 branşta bir tesis yaptıklarını anımsatan Şahin, “Çocuklarımız hangi alanda kendini yetiştirmek istiyorsa bu fırsatı veriyoruz. Onlara küçücük bir dokunuşla nasıl büyük başarılara imza attıklarına da şahit oluyoruz. Bu yüzden onlar mutlu oldukça, anneler mutlu oluyor. Anneler mutlu oldukça da biz mutlu oluyoruz. Çocuklarımıza dokunmaya devam edeceğiz ve Allah’ın izniyle geleceğimiz olan bu çocukları zihinsel, maddi, bedensel ve manevi olarak bu zamanda iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız çok daha aydınlık çok daha güçlü olacak. Bu işi temelden alıyoruz ve her aşamasını çalışıyoruz. Büyükşehir olarak her bir çocuğumuza, her bir aileye dokunup sosyal alanda, kültürel alanda çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:30
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