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Gaziantep'te son anda yakalanmışlardı! Yeni gelişme

Avustralya'da PKK/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

19 Ekim 2018 Cuma 10:05
Gaziantep'te son anda yakalanmışlardı! Yeni gelişme

Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına faaliyetlerde bulunan ve bazı örgütsel eylemleri organize etmek için geldikleri kentten ayrılmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakalanan C.K, eşi Y.K. ve kızları İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemi altında Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.  Bazı örgütsel eylemleri organize etmek için kente geldiği belirlenen zanlılar, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 10:05
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