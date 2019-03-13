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Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence

Gaziantep’te çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence

Gaziantep’te çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu. Kanlar içerisinde bulunan sıpa Cuma günü ameliyat edilecek.


Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi Rumkale mevkisinde, çivili tahta ile işkence yapılmış ve bazı organları iple bağlanmış halde bir sıpa bulundu. Vatandaşların ihbarı ile harekete geçen hayvanseverler tarafından ipi çözülen hayvan, Gaziantep’teki Sarıkız Hayvan Barınağı’na getirildi. Burada tedavisi süren sıpa, Cuma günü ise Hatay’da ameliyat edilecek.


İhbar üzerine sıpayı bulan Cahide Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş Tosun, hayvanın zarar gören organının ameliyatla alınacağını belirterek, "Sıpanın çeşitli organları ip bağlı şekilde dereye atıldığı ihbarı geldi. Gerçekten o vaziyetteydi. Çok kötü bir kanaması vardı. İpi çıkarttık, Cuma günü Hatay’da ameliyata göndereceğiz. Ayağında iğneli bir şey ile yada çivili tahta ile vurulmuş. Resmen işkence görmüş havyan. Enfeksiyonu var, giderildikten sonra Cuma günü başarılı bir operasyon ile zarar gören organı alınacak" dedi.



Hayvan yasası için Meclise çağrı


Tosun, milletvekillerinden hayvanlara şiddet ve işkencenin önüne geçilebilmesi için gereken yasanın çıkarılmasını isteyerek, "Bu hayvanlar hep mal kapsamında görünüyor. Ne zaman can kapsamına alınırsa, işkenceden kurtulur. Meclis’teki hayvanlarla ilgili bekleyen yasanın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bu yasanın bir an önce çıkması gerekiyor. son dönemlerde de bu hayvanlara işkenceler arttı.Önünü alamaz olduk. Bu yasanın bir an önce çıkması gerekiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
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