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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

25 Kasım 2018 Pazar 12:33
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesi'nde restoran işleten H.Y. (26) ve C.Ş. (35) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada H.Y. ve C.Ş. tabancayla yaralandı.

Yaralılardan H.Y, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı C.Ş. ise Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.Y'nin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:33
  1. Gaziantep
  2. kavga
  3. silahlı kavga

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