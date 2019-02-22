Gaziantep'te "sahte avukat" operasyonu Büro açarak vatandaşları dolandıran "sahte avukat" tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te avukat olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İncilipınar Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde büro açan Y.E.Ç'nin, avukat olmadığı halde kendisine başvuran kişilerden "avukatlık masrafı" adı altında para aldığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda Y.E.Ç. gözaltına alındı. Zanlının ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda sahte avukat kimliği, sahte avukatlık belgeleri, avukat cübbesi ile benzeri birçok suç unsuru ele geçirildi. Y.E.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.