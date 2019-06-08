Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu08 Haziran 2019 Cumartesi 17:49
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve ilçelerdeki yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.
Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında tedbir alıp sürücüleri yönlendirdi.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.
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