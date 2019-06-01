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Gaziantep’te Ramazan davulu yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için Ramazan davulunun iki günlüğüne yasaklandığını açıkladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:52
Gaziantep’te Ramazan davulu yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için Ramazan davulunun iki günlüğüne yasaklandığını açıkladı.


Sosyal medya hesabından önceki gün açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, LGS’ye girecek çocuklar için Ramazan davulunun yasaklandığını bildirdi. Hafta sonu yapılacak olan LGS için cuma ve cumartesi geceleri sahur vaktinde davul çalmayacağını açıklayan Vali Gül’e, çocukları sınava girecek Gaziantepliler teşekkürlerini iletti. Vali Gül, sınav saatlerinde vatandaşların gürültü yapmamaları konusunda da ikazda bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:52
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