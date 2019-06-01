Gaziantep’te Ramazan davulu yasaklandı Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için Ramazan davulunun iki günlüğüne yasaklandığını açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için Ramazan davulunun iki günlüğüne yasaklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından önceki gün açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, LGS’ye girecek çocuklar için Ramazan davulunun yasaklandığını bildirdi. Hafta sonu yapılacak olan LGS için cuma ve cumartesi geceleri sahur vaktinde davul çalmayacağını açıklayan Vali Gül’e, çocukları sınava girecek Gaziantepliler teşekkürlerini iletti. Vali Gül, sınav saatlerinde vatandaşların gürültü yapmamaları konusunda da ikazda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.