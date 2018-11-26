Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, sosyal medyada propagandasını yaptıkları ve eleman temin ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada tabanca, 57 fişek, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile FETÖ'ye ait yasaklı kitap ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.