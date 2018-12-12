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Gaziantep'te petrol boru hattına yıldırım düştü

Nurdağı ilçesinin kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait ham petrol boru hattına yıldırım isabet etmesiyle sızıntı meydana geldi- Sızan ham petrol bazı evlerin bahçelerine doldu, 34 ev boşaltıldı - Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaştı

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:28
Gaziantep'te petrol boru hattına yıldırım düştü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım isabet etti, hatta sızıntı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait ham petrol boru hattına yıldırım düştü.

Boru hattının zarar görmesiyle sızan ham petrol, mahalledeki bazı evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaştı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve BOTAŞ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldız da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:28
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