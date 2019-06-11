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Gaziantep’te otomobil hırsızlığı şüphelisi 6 kişi yakalandı

Gaziantep’te çaldıkları iddia edilen otomobil ile yakalanan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Haziran 2019 Salı 15:46
Gaziantep’te otomobil hırsızlığı şüphelisi 6 kişi yakalandı

Gaziantep’te çaldıkları iddia edilen otomobil ile yakalanan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, plakası açıklanmayan çalıntı otomobilin Beykent Mahallesi’nde olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı otomobili buldu ve şüpheli şahıslar ile birlikte bahse konu otoyu durdurmak istedi, ancak şüpheliler polisin dur ihtarına uymadı. Ekipler, kovalamaca sonucunda otomobilden inerek farklı istikametlere kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheli şahıslardan M.C.Ç., kaçarken atladığı duvardan düşerek, iki ayağı kırık şekilde yakalanırken, diğer şüpheli şahıslar C.T., M.A.T., Y.M.Ç., S.Ö. ve M.A.D. yapılan çalışmalar sonucunda farklı yerlerde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobile çalıntı plakanın takıldığını tespit eden ekipler, otomobilde yaptıkları aramada da uyuşturucu madde aparatı ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘oto hırsızlığı, otodan plaka hırsızlığı ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.C.Ç., M.A.T ile S.Ö. tutuklanırken, C.T., Y.M.Çve M.A.D. ise mahkemece serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:46
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