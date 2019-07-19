Gaziantep'te ormanlık alanda yangın Nizip ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi eski çadır kent yakınlarında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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