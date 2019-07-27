Gaziantep’te orman yangını Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

İslahiye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi mevkiinde bir arazideki anız yangını ormanlık alana sıçradı. 150 personel, 5 helikopter, 30 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Zamanında müdahale edilen yangında 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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