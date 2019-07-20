Gaziantep'te okulun duvarından düşen genç öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te okulun duvarından inmek isterken düşen genç hayatını kaybetti. Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'ndeki Barak Ortaokulunun yaklaşık 3 metrelik duvarından inmek isteyen Kenan Demir (17), dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Demir'i kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kenan Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Demir'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sırada Demir'in yakınları fenalık geçirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.