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Gaziantep'te okulların spor kulüplerine malzeme desteği

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"127 milyon liralık havuzlar, spor salonları, kulüplerin desteklenmesi ve tesis altyapısı için anlaşmaya vardık. Gaziantep'imize, gençlerimize ve Şehit Kamil'in torunlarına hayırlı olsun"

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
Gaziantep'te okulların spor kulüplerine malzeme desteği


GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "127 milyon liralık havuzlar, spor salonları, kulüplerin desteklenmesi ve tesis altyapısı için anlaşmaya vardık. Gaziantep'imize, gençlerimize ve Şehit Kamil'in torunlarına hayırlı olsun." dedi.

Kasapoğlu, Şahinbey Spor Salonu'nda 700 okuldaki spor kulübüne malzeme dağıtımına ilişkin düzenlenen törende, Gaziantep'in tarihten bu yana çok önemli coğrafi bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç savaştan canlarını kurtarmak için gelen mağdurlara da kucak açan Gaziantep'in ensarlık konusunda da tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gaziantep pek çok alanda son yıllarda ileri noktalara taşındı. Bakanlık olarak bundan sonrası, Gaziantep'in gençleri ve Gaziantep'in yarınları için sizlerle daha güçlü destek ve yatırımlarımızla bir arada olacağız. Yaklaşık 1,5 ay önce Gaziantep'e yine gelmiştik. O ziyaretimizde bazı projeleri konuşmuştuk. Kentteki spor altyapısının güçlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi anlamında arkadaşlarımızla neler yapabileceğimizi görüşmüştük. Bunun ardından 3 hafta önce Ankara'da Belediye Başkanımız, Valimiz ve milletvekillerimizle yeniden bir araya gelmiştik. Şimdi de 127 milyon liralık havuzlar, spor salonları, kulüplerin desteklenmesi ve tesis altyapısı için anlaşmaya vardık. Gaziantep'imize, gençlerimize ve Şehit Kamil'in torunlarına hayırlı olsun."

Gaziantep'in en iyisi ve en güzeline layık olduğunu anlatan Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte de Bakanlığın tüm imkanlarıyla kadın, çocuk ve yaşlısıyla her kesimden insan için durmak bilmeden çalışacaklarını dile getirdi.

Konuşmasında, son yıllarda ülke genelinde yapılan spor yatırımlarına da değinen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gaziantep'e yapılacak spor yatırımı için Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile protokol imzaladı.

Törende, 700 okula destek için temsili olarak bazı okul temsilcilerine ve öğretmenlerine hediye çeki veren Kasapoğlu, daha sonra Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret ederek, spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
  1. Alt yapı
  2. Gaziantep
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. yatırım

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